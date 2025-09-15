Suscribirse

Alianza Lima vs Universidad de Chile: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

La previa del choque de Alianza Lima ante Universidad de Chile, a disputarse en el estadio el Coloso Victoriano el jueves 18 de septiembre desde las 19:30 horas. El árbitro será Ramon Abatti Abel.

15 de septiembre de 2025, 1:11 p. m.
Alianza L. y U. de Chile se miden el jueves 18 de septiembre por la llave 1 de la Copa Sudamericana. El encuentro comenzará a las 19:30 horas y se jugará en el estadio el Coloso Victoriano.

Ramon Abatti Abel será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
  • Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)
  • Octavos de Final: Alianza Lima 2 vs U. Católica (E) 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica (E) 1 vs Alianza Lima 2 (20 de agosto)

Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana

  • Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
  • Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)
  • Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Independiente 0 (13 de agosto)

Horario Alianza Lima y Universidad de Chile, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

