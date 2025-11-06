América de Cali pretende extender su racha positiva ante Boyacá Chicó

Hoy, a partir de las 18:10 horas, juegan Boyacá Chicó y América de Cali por la fecha 18 de la primera división, en el estadio la Independencia.

Así llegan Boyacá Chicó y América de Cali

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Boyacá Chicó en partidos de la primera división

Boyacá Chicó viene de ganar en su encuentro anterior a Envigado con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la primera división

América de Cali venció 2-1 a Junior en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y América de Cali sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Wilmar Montaño Guevara, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 At. Nacional 34 18 9 7 2 14 2 Bucaramanga 34 18 10 4 4 13 3 Independiente Medellín 34 18 10 4 4 12 11 América de Cali 23 17 6 5 6 2 19 Boyacá Chicó 16 17 3 7 7 -10

Próximos partidos de Boyacá Chicó en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 19: vs Alianza FC: 9 de noviembre - 16:10 horas

Fecha 20: vs Millonarios: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de América de Cali en Colombia - Primera División II 2025

Fecha 19: vs U. Magdalena: 9 de noviembre - 18:20 horas

Fecha 20: vs Independiente Medellín: Fecha y horario a confirmar

Horario Boyacá Chicó y América de Cali, según país