Fútbol - Colombia - Primera División

América de Cali pretende extender su racha positiva ante Boyacá Chicó

Boyacá Chicó y América de Cali se miden en el estadio la Independencia hoy a las 18:10 horas y Wilmar Montaño Guevara es el elegido para dirigir el partido.

6 de noviembre de 2025, 4:19 p. m.
Hoy, a partir de las 18:10 horas, juegan Boyacá Chicó y América de Cali por la fecha 18 de la primera división, en el estadio la Independencia.

Así llegan Boyacá Chicó y América de Cali

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Boyacá Chicó en partidos de la primera división

Boyacá Chicó viene de ganar en su encuentro anterior a Envigado con un marcador de 2-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 7 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la primera división

América de Cali venció 2-1 a Junior en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 9 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En el registro de enfrentamientos entre el conjunto local y el visitante, el dominio de la visita es absoluto: de los 5 encuentros, ha obtenido 5 triunfos. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 27 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera División I 2025, y América de Cali sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 6 PP).

El encuentro será supervisado por Wilmar Montaño Guevara, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1At. Nacional341897214
2Bucaramanga3418104413
3Independiente Medellín3418104412
11América de Cali23176562
19Boyacá Chicó1617377-10

Próximos partidos de Boyacá Chicó en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 19: vs Alianza FC: 9 de noviembre - 16:10 horas
  • Fecha 20: vs Millonarios: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de América de Cali en Colombia - Primera División II 2025

  • Fecha 19: vs U. Magdalena: 9 de noviembre - 18:20 horas
  • Fecha 20: vs Independiente Medellín: Fecha y horario a confirmar

Horario Boyacá Chicó y América de Cali, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
  • Colombia y Perú: 18:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
  • Venezuela: 19:10 horas

