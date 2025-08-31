Suscribirse

América de Cali recibirá a Bucaramanga por la llave 5

Te contamos la previa del duelo América de Cali vs Bucaramanga, que se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo miércoles 3 de septiembre a las 17:15 horas.

31 de agosto de 2025, 12:45 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Los Búcaros se medirán el próximo miércoles 3 de septiembre ante los Diablos Rojos en la vuelta de la llave 5 de la Copa Colombia con gran parte del trabajo hecho. Ganó 1 a 0 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio Olímpico Pascual Guerrero a las 17:15 horas.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Bucaramanga resultó vencedor por 1 a 0.

Los resultados de América de Cali en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)
  • Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)

Los resultados de Bucaramanga en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Deportivo Cali 1 (2 de junio)
  • Fase 1A: Quindío 2 vs Bucaramanga 2 (6 de junio)
  • Fase 1A: Bucaramanga 3 vs Boyacá Chicó 2 (10 de junio)
  • Fase 1A: Boca Juniors 0 vs Bucaramanga 1 (13 de junio)
  • Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)

Horario América de Cali y Bucaramanga, según país

  • Argentina: 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:15 horas

