Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Argentinos Juniors vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

En la previa de Argentinos Juniors vs Barcelona, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 25 de febrero desde las 19:30 horas en el Semillero del Mundo.

22 de febrero de 2026, 6:57 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Con un triunfo a cuestas (1 a 0 ganó en la ida), el Bicho buscará definir la serie ante Barcelona este miércoles 25 de febrero. El partido por la llave 4 de la Copa Libertadores comenzará a las 19:30 horas y será en el Semillero del Mundo.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de febrero, en Segunda Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Argentinos Juniors se quedó con la victoria por 0 a 1.

Horario Argentinos Juniors y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

