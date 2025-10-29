Suscribirse

Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

Burnley y Arsenal se enfrentan en el estadio Turf Moor, con el arbitraje de Chris Kavanagh. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas.

29 de octubre de 2025, 12:46 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Burnley y Arsenal se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 10 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Turf Moor.

Así llegan Burnley y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley ganó por 3-2 el juego pasado ante Wolverhampton. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 1-0 a Crystal Palace. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 2 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Arsenal lo ganó por 0 a 5.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
4Sunderland1795224
16Burnley109315-5

Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas

Horario Burnley y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

