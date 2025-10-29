Fútbol - Inglaterra - Premier League
Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima
Burnley y Arsenal se enfrentan en el estadio Turf Moor, con el arbitraje de Chris Kavanagh. El duelo se jugará el sábado 1 de noviembre desde las 10:00 horas.
El juego entre Burnley y Arsenal se disputará el próximo sábado 1 de noviembre por la fecha 10 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio Turf Moor.
Así llegan Burnley y Arsenal
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley ganó por 3-2 el juego pasado ante Wolverhampton. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 2 encuentros y empató 1. En ellos, le han encajado 10 goles y ha convertido 8.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
En la jornada anterior, Arsenal derrotó 1-0 a Crystal Palace. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 3 triunfos y 1 empate. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 2 en su arco.
De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 17 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2023-2024, y Arsenal lo ganó por 0 a 5.
El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 10 puntos (3 PG - 1 PE - 5 PP), mientras que el visitante ha logrado 22 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (7 PG - 1 PE - 1 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Chris Kavanagh.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|22
|9
|7
|1
|1
|13
|2
|Bournemouth
|18
|9
|5
|3
|1
|5
|3
|Tottenham
|17
|9
|5
|2
|2
|10
|4
|Sunderland
|17
|9
|5
|2
|2
|4
|16
|Burnley
|10
|9
|3
|1
|5
|-5
Próximos partidos de Burnley en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs West Ham United: 8 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 12: vs Chelsea: 22 de noviembre - 07:30 horas
- Fecha 13: vs Brentford: 29 de noviembre - 10:00 horas
- Fecha 14: vs Crystal Palace: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Newcastle United: 6 de diciembre - 10:00 horas
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
Horario Burnley y Arsenal, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas