Arsenal necesita sumar de a 3 puntos para mantenerse en la cima

El juego entre Arsenal y Chelsea se disputará el próximo domingo 1 de marzo por la fecha 28 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Chelsea
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Wolverhampton. Con 2 triunfos y 2 empates, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 14 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Chelsea finalizó en empate por 1-1 ante Burnley. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Logró convertir 12 goles y le han marcado 7.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 3 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.
El local está puntero y alcanzó 61 puntos (18 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 6 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Darren England.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|61
|28
|18
|7
|3
|35
|2
|Manchester City
|56
|27
|17
|5
|5
|31
|3
|Aston Villa
|51
|27
|15
|6
|6
|10
|4
|Manchester United
|48
|27
|13
|9
|5
|11
|5
|Chelsea
|45
|27
|12
|9
|6
|17
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Brighton and Hove: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Everton: 15 de marzo - 09:00 horas
- Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 14:30 horas
- Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Chelsea, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas