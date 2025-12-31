Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal va en busca del triunfo ante Bournemouth para mantenerse en la cima

Bournemouth y Arsenal se miden en el Vitality Stadium el sábado 3 de enero a las 12:30 horas y Chris Kavanagh es el elegido para dirigir el partido.

31 de diciembre de 2025, 11:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 20 de la Premier League, Arsenal y Bournemouth se enfrentan el sábado 3 de enero desde las 12:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Arsenal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 2 frente a Chelsea en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, empató 3 y perdió en 1 oportunidad. Recibió 11 goles y sumó 8 a favor.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal venció 4-1 a Aston Villa en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha perdido 1, con 10 goles en el arco rival y 5 en su portería.

En el historial de resultados se mostraron 2 victorias obtenidas por el local y 3 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Bournemouth sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 45 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (14 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por Chris Kavanagh, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
4Liverpool321810264
15Bournemouth2319586-6

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Tottenham: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Brighton and Hove: 19 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 23: vs Liverpool: 24 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 24: vs Wolverhampton: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Aston Villa: 7 de febrero - 10:00 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 24: vs Leeds United: 31 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 25: vs Sunderland: 7 de febrero - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

