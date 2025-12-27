Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Premier League

Arsenal y Aston Villa se miden en el Emirates Stadium el martes 30 de diciembre a las 15:15 horas y Darren England es el elegido para dirigir el partido.

27 de diciembre de 2025, 11:59 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 19 de la Premier League, Aston Villa y Arsenal se enfrentan el martes 30 de diciembre desde las 15:15 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Aston Villa

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal terminó con un empate en frente a Brighton and Hove en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y perdió en 1 oportunidad. Recibió 3 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Aston Villa finalizó con un empate - ante Chelsea. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 11 goles y su valla fue vencida 7 veces.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 6 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

El anfitrión está puntero con 39 puntos (12 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 36 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (11 PG - 3 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Darren England, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
4Chelsea291785412
5Manchester United29188554

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Bournemouth: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Liverpool: 8 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Nottingham Forest: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Manchester United: 25 de enero - 11:30 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Everton: 18 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 23: vs Newcastle United: 25 de enero - 09:00 horas

Horario Arsenal y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

