Arsenal vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Por la fecha 30 de la Premier League, Everton y Arsenal se enfrentan el sábado 14 de marzo desde las 12:30 horas, en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Everton
La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
Arsenal terminó con un empate en 2 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 2 ocasiones y empató 2. Recibió 5 goles y sumó 10 a favor.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton venció 2-0 a Burnley en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 8 goles en el arco rival y 6 en su portería.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.
El anfitrión está puntero con 67 puntos (20 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (12 PG - 7 PE - 10 PP).
El encuentro será supervisado por Andrew Madley, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|67
|30
|20
|7
|3
|37
|2
|Manchester City
|60
|29
|18
|6
|5
|32
|3
|Manchester United
|51
|29
|14
|9
|6
|11
|4
|Aston Villa
|51
|29
|15
|6
|8
|5
|8
|Everton
|43
|29
|12
|7
|10
|1
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 31: vs Chelsea: 21 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 32: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas