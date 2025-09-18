Arsenal vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El juego entre Arsenal y Manchester City se disputará el próximo domingo 21 de septiembre por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 10:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Manchester City

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 3-0 el juego pasado ante Nottingham Forest. En los últimos 3 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 1 gol y ha convertido 9.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Manchester City derrotó 3-0 a Manchester United. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 4 en su arco.

Arsenal lleva puntaje perfecto en 2 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 5 a 1.

El local está en el segundo puesto y alcanzó 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Stuart Attwell.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 12 4 4 0 0 5 2 Arsenal 9 4 3 0 1 8 3 Tottenham 9 4 3 0 1 7 4 Bournemouth 9 4 3 0 1 1 8 Manchester City 6 4 2 0 2 4

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Newcastle United: 28 de septiembre - 10:30 horas

Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Crystal Palace: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 6: vs Burnley: 27 de septiembre - 09:00 horas

Fecha 7: vs Brentford: 5 de octubre - 10:30 horas

Fecha 8: vs Everton: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Aston Villa: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Manchester City, según país