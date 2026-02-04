Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Arsenal y Sunderland se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Samuel Barrott. El duelo se jugará el sábado 7 de febrero desde las 10:00 horas.

4 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Sunderland se disputará el próximo sábado 7 de febrero por la fecha 25 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Sunderland

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal ganó por 4-0 el juego pasado ante Leeds United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Sunderland derrotó 3-0 a Burnley. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 7 goles y le marcaron 8 en su arco.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y finalizó en un empate 2-2.

El local está puntero y alcanzó 53 puntos (16 PG - 5 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 36 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (9 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Samuel Barrott.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
4Manchester United412411858
8Sunderland36249961

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Brentford: 12 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Liverpool: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Fulham: 22 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 28: vs Bournemouth: 28 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 29: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Arsenal y Sunderland, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

