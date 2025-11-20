Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Arsenal vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Arsenal y Tottenham se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Michael Oliver. El duelo se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 11:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

20 de noviembre de 2025, 12:40 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Arsenal y Tottenham se disputará el próximo domingo 23 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Tottenham

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Sunderland. Durante los últimos 4 partidos, cuenta con 4 ganados. Logró anotar 8 goles y sus rivales vencieron su arco 2 veces.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Tottenham finalizó en empate por 2-2 ante Manchester United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 2 a 1.

El local está puntero y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
4Sunderland19115424
5Tottenham18115339

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas

Horario Arsenal y Tottenham, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte choque entre el presidente Gustavo Petro, el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín: “Indisponer y sembrar cizaña”

2. La historia del otro homicidio de alias el Costeño, señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

3. Estado colombiano recuperó cinco objetos arqueológicos del galeón San José, en Cartagena de Indias

4. EE. UU. se sigue armando: ampliará su arsenal hipersónico y bélico de “máxima letalidad” para ir a la par de Rusia y China

5. La respuesta certera de equipo a James Rodríguez para su fichaje: “Les puedo decir”

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.