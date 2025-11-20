Fútbol - Inglaterra - Premier League
Arsenal vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League
Arsenal y Tottenham se enfrentan en el Emirates Stadium, con el arbitraje de Michael Oliver. El duelo se jugará el domingo 23 de noviembre desde las 11:30 horas.
El juego entre Arsenal y Tottenham se disputará el próximo domingo 23 de noviembre por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 11:30 horas en el Emirates Stadium.
Así llegan Arsenal y Tottenham
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Arsenal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Sunderland. Durante los últimos 4 partidos, cuenta con 4 ganados. Logró anotar 8 goles y sus rivales vencieron su arco 2 veces.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre Tottenham finalizó en empate por 2-2 ante Manchester United. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Logró convertir 8 goles y le han marcado 6.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal lo ganó por 2 a 1.
El local está puntero y alcanzó 26 puntos (8 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 18 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 3 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Michael Oliver.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|26
|11
|8
|2
|1
|15
|2
|Manchester City
|22
|11
|7
|1
|3
|15
|3
|Chelsea
|20
|11
|6
|2
|3
|10
|4
|Sunderland
|19
|11
|5
|4
|2
|4
|5
|Tottenham
|18
|11
|5
|3
|3
|9
Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 13: vs Chelsea: 30 de noviembre - 11:30 horas
- Fecha 14: vs Brentford: 3 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
- Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Everton: 21 de diciembre - 09:00 horas
Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 13: vs Fulham: 29 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 14: vs Newcastle United: 2 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 15: vs Brentford: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Nottingham Forest: 14 de diciembre - 09:00 horas
- Fecha 17: vs Liverpool: 20 de diciembre - 12:30 horas
Horario Arsenal y Tottenham, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela: 12:30 horas