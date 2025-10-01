Arsenal vs West Ham United: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 7 de la Premier League

El juego entre Arsenal y West Ham United se disputar� el pr�ximo s�bado 4 de octubre por la fecha 7 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el Emirates Stadium.

As� llegan Arsenal y West Ham United

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen �nimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

�ltimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal gan� por 2-1 el juego pasado ante Newcastle United. En los �ltimos 4 partidos disputados se llev� 2 victorias, perdi� 1 encuentro y empat� 1. En ellos, le han encajado 3 goles y ha convertido 11.

�ltimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre West Ham United finaliz� en empate por 1-1 ante Everton. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logr� convertir 6 goles y le han marcado 11.

Los resultados de las �ltimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitri�n, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el �ltimo duelo entre ambos equipos fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y West Ham United lo gan� por 0 a 1.

El local est� en el segundo puesto y alcanz� 13 puntos (4 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y est� en el d�cimo noveno lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 4 PP).

El �rbitro seleccionado para el encuentro ser� John Brooks.

N� Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 6 5 0 1 5 2 Arsenal 13 6 4 1 1 9 3 Crystal Palace 12 6 3 3 0 5 4 Tottenham 11 6 3 2 1 7 19 West Ham United 4 6 1 1 4 -8

Pr�ximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 12: vs Tottenham: 23 de noviembre - 11:30 horas

Pr�ximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 8: vs Brentford: 20 de octubre - 14:00 horas

Fecha 9: vs Leeds United: 24 de octubre - 14:00 horas

Fecha 10: vs Newcastle United: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Arsenal y West Ham United, seg�n pa�s