Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa quiere mantener su racha frente Liverpool

La previa del choque de Liverpool ante Aston Villa, a disputarse en el estadio Anfield el sábado 1 de noviembre desde las 15:00 horas. El árbitro será Stuart Attwell.

29 de octubre de 2025, 12:44 p. m.
Liverpool recibirá a Aston Villa, en el marco de la fecha 10 de la Premier League, el próximo sábado 1 de noviembre a partir de las 15:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Aston Villa

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Brentford. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 10 goles y ha marcado 7 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de derrotar a Manchester City con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 9 goles y le han convertido 4 en su arco.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el séptimo puesto con 15 puntos (5 PG - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal22971113
2Bournemouth1895315
3Tottenham17952210
7Liverpool1595042
8Aston Villa1594321

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Sunderland: 3 de diciembre - 15:15 horas
  • Fecha 15: vs Leeds United: 6 de diciembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas

Horario Liverpool y Aston Villa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

