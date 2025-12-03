Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Premier League

Aston Villa y Arsenal se enfrentan en el estadio Villa Park. El duelo se jugará el sábado 6 de diciembre desde las 07:30 horas.

3 de diciembre de 2025, 12:23 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Aston Villa y Arsenal se disputará el próximo sábado 6 de diciembre por la fecha 15 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Arsenal

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Aston Villa se fue con un solo punto al conseguir un empate por frente a Brighton and Hove. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Arsenal finalizó en empate por - ante Brentford. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han marcado 4.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 24 puntos (7 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 30 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (9 PG - 3 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal301393118
2Manchester City281491416
3Chelsea241373312
4Aston Villa24137335
5Brighton and Hove22136435

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 15:15 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 15: vs Aston Villa: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs Wolverhampton: 13 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Everton: 20 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 18: vs Brighton and Hove: 27 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 19: vs Aston Villa: 30 de diciembre - 15:15 horas

Horario Aston Villa y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

