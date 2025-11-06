Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 de la Premier League

Aston Villa y Bournemouth se miden en el estadio Villa Park el domingo 9 de noviembre a las 09:00 horas y John Brooks es el elegido para dirigir el partido.

6 de noviembre de 2025, 2:35 p. m.
Por la fecha 11 de la Premier League, Bournemouth y Aston Villa se enfrentan el domingo 9 de noviembre desde las 09:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Bournemouth

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa no pudo ante Liverpool en el Anfield. Acumulaba 4 encuentros consecutivos sin perder. En su último juego cayó y perdió su racha victoriosa. Durante esas jornadas, marcó 8 goles y recibió 5.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Manchester City. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias y 2 empates, en los que convirtió 11 goles y le han encajado 9.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 10 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 0 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 18 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (5 PG - 3 PE - 2 PP).

El encuentro será supervisado por John Brooks, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal251081115
2Manchester City191061312
3Liverpool18106044
5Bournemouth18105323
11Aston Villa1510433-1

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Arsenal: 6 de diciembre - 07:30 horas
  • Fecha 16: vs West Ham United: 14 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 12: vs West Ham United: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs Sunderland: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Everton: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Chelsea: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Manchester United: 15 de diciembre - 15:00 horas

Horario Aston Villa y Bournemouth, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

