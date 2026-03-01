Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

El juego entre Aston Villa y Chelsea se disputará el próximo miércoles 4 de marzo por la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Chelsea

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Wolverhampton en el Molineux Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Chelsea finalizó en empate por - ante Arsenal. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han marcado 6.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 59 28 18 5 5 32 3 Aston Villa 51 28 15 6 7 8 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 6 Chelsea 45 27 12 9 6 17

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 09:00 horas

Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 09:15 horas

Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 14:30 horas

Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 12:30 horas

Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 12:30 horas

Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Chelsea, según país