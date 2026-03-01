Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Premier League

Aston Villa y Chelsea se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Jarred Gillett. El duelo se jugará el miércoles 4 de marzo desde las 14:30 horas.

1 de marzo de 2026, 8:49 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Aston Villa y Chelsea se disputará el próximo miércoles 4 de marzo por la fecha 29 de la Premier League, a partir de las 14:30 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Chelsea

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Wolverhampton en el Molineux Stadium. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 1 y empatado 2, con 3 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre Chelsea finalizó en empate por - ante Arsenal. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Logró convertir 9 goles y le han marcado 6.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 1 a 2.

El local está en el tercer puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 45 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (12 PG - 9 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Jarred Gillett.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6128187335
2Manchester City5928185532
3Aston Villa512815678
4Manchester United4827139511
6Chelsea4527129617

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Newcastle United: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Chelsea, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

