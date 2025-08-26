Suscribirse

Aston Villa vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

Aston Villa y Crystal Palace se miden en el estadio Villa Park el viernes 29 de agosto a las 14:00 horas.

26 de agosto de 2025, 12:07 p. m.
Por la fecha 3 de la Premier League, Crystal Palace y Aston Villa se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 14:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Crystal Palace

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa no pudo ante Brentford en el Gtech Community Stadium.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Crystal Palace finalizó con un empate 1-1 ante Nottingham Forest..

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace sacó un triunfo, con un marcador 4 a 1.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal622006
2Tottenham622005
3Liverpool622003
14Crystal Palace220200
17Aston Villa12011-1

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 4: vs Sunderland: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs West Ham United: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Liverpool: 27 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 7: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Crystal Palace, según país

  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

