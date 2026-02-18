Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Aston Villa y Leeds United se miden en el estadio Villa Park el sábado 21 de febrero a las 10:00 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

18 de febrero de 2026, 9:30 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 27 de la Premier League, Leeds United y Aston Villa se enfrentan el sábado 21 de febrero desde las 10:00 horas, en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y Leeds United

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa viene de ganar en su encuentro anterior a Brighton and Hove con un marcador de 1-0. Después de caer en 2 ocasiones, empatar 1 juego y ganar 1, llega a esta jornada con 3 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Leeds United finalizó con un empate 2-2 ante Chelsea. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 8 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 23 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa sacó un triunfo, con un marcador 1 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 50 puntos (15 PG - 5 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 30 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (7 PG - 9 PE - 10 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5726176332
2Manchester City5326165530
3Aston Villa5026155610
4Manchester United4526129510
15Leeds United30267910-9

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Wolverhampton: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Chelsea: 4 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Manchester United: 15 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 31: vs West Ham United: 22 de marzo - 09:15 horas
  • Fecha 32: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 14:30 horas
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 10:00 horas
  • Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

