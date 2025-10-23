Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Aston Villa vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Aston Villa vs Manchester City, que se enfrentarán en el estadio Villa Park el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas. Michael Oliver será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

23 de octubre de 2025, 2:15 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Manchester City

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa derrotó por 2 a 1 a Tottenham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Everton. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 2.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (5 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal19861112
2Manchester City16851211
3Liverpool1585033
4Bournemouth1584313
11Aston Villa1283320

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas
  • Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas

Horario Aston Villa y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

2. Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

3. Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

4. MinDeportes se pronuncia tras polémica por la delegación de Juegos Intercolegidos Nacional de Caldas: “No fue promovido”

5. Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.