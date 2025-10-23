Aston Villa vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 9 de la Premier League se jugará el próximo domingo 26 de octubre a las 09:00 horas.

Así llegan Aston Villa y Manchester City

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa derrotó por 2 a 1 a Tottenham en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 8.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Everton. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 12 goles y ha recibido 2.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Manchester City resultó vencedor por 2 a 1.

El local está en el décimo primer puesto con 12 puntos (3 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (5 PG - 1 PE - 2 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 19 8 6 1 1 12 2 Manchester City 16 8 5 1 2 11 3 Liverpool 15 8 5 0 3 3 4 Bournemouth 15 8 4 3 1 3 11 Aston Villa 12 8 3 3 2 0

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Liverpool: 1 de noviembre - 15:00 horas

Fecha 11: vs Bournemouth: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Leeds United: 23 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 13: vs Wolverhampton: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Brighton and Hove: 3 de diciembre - 14:30 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 10: vs Bournemouth: 2 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 11: vs Liverpool: 9 de noviembre - 11:30 horas

Fecha 12: vs Newcastle United: 22 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Leeds United: 29 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 14: vs Fulham: 2 de diciembre - 14:30 horas

Horario Aston Villa y Manchester City, según país