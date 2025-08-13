Suscribirse

Aston Villa vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Aston Villa y Newcastle United se enfrentan en el estadio Villa Park, con el arbitraje de Craig Pawson. El duelo se jugará el sábado 16 de agosto desde las 06:30 horas.

DataFactory .

13 de agosto de 2025, 1:13 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Aston Villa y Newcastle comenzarán, el próximo sábado 16 de agosto, su camino en una nueva temporada de la Premier League. El duelo se jugará desde las 06:30 horas, en el estadio Villa Park.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 2 victorias y al conjunto visitante con 3 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 19 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Aston Villa lo ganó por 4 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Brentford: 23 de agosto - 09:00 horas
  • Fecha 3: vs Crystal Palace: 29 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 4: vs Everton: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Sunderland: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 6: vs Fulham: 27 de septiembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 2: vs Liverpool: 25 de agosto - 14:00 horas
  • Fecha 3: vs Leeds United: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 4: vs Wolverhampton: 13 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 09:00 horas
  • Fecha 6: vs Arsenal: 28 de septiembre - 10:30 horas

Horario Aston Villa y Newcastle United, según país

  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

