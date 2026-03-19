Aston Villa vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El juego entre Aston Villa y West Ham United se disputará el próximo domingo 22 de marzo por la fecha 31 de la Premier League, a partir de las 09:15 horas en el estadio Villa Park.

Así llegan Aston Villa y West Ham United

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League

Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Manchester United en el Old Trafford. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

El anterior partido disputado entre West Ham United finalizó en empate por 1-1 ante Manchester City. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 7.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 2 a 3.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 15 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Paul Tierney.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 54 30 15 9 6 13 4 Aston Villa 51 30 15 6 9 3 18 West Ham United 29 30 7 8 15 -19

Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Nottingham Forest: 11 de abril - 09:00 horas

Fecha 33: vs Sunderland: 18 de abril - 09:00 horas

Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas

Fecha 35: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Wolverhampton: 10 de abril - 14:00 horas

Fecha 33: vs Crystal Palace: 20 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Everton: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Aston Villa y West Ham United, según país