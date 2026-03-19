Aston Villa vs West Ham United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

El juego entre Aston Villa y West Ham United se disputará el próximo domingo 22 de marzo por la fecha 31 de la Premier League, a partir de las 09:15 horas en el estadio Villa Park.
Así llegan Aston Villa y West Ham United
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa busca levantarse de su derrota ante Manchester United en el Old Trafford. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha perdido 2 y empatado 1, con 4 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
El anterior partido disputado entre West Ham United finalizó en empate por 1-1 ante Manchester City. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 5 goles y le han marcado 7.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Aston Villa lo ganó por 2 a 3.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 51 puntos (15 PG - 6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 29 unidades y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (7 PG - 8 PE - 15 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Paul Tierney.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|54
|30
|15
|9
|6
|13
|4
|Aston Villa
|51
|30
|15
|6
|9
|3
|18
|West Ham United
|29
|30
|7
|8
|15
|-19
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Nottingham Forest: 11 de abril - 09:00 horas
- Fecha 33: vs Sunderland: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Fulham: 25 de abril - 06:30 horas
- Fecha 35: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Wolverhampton: 10 de abril - 14:00 horas
- Fecha 33: vs Crystal Palace: 20 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Everton: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Horario Aston Villa y West Ham United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas
- Colombia y Perú: 09:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas
- Venezuela: 10:15 horas