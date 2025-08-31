Fútbol - Colombia - Copa Colombia
At. Nacional visita a Quindío por la llave 7
La previa del choque de Quindío ante At. Nacional, a disputarse en el estadio Armenia el miércoles 3 de septiembre desde las 19:45 horas.
Mientras que El Verde tienen casi asegurado su pasaje a Cuartos de final, Quindío buscará reponerse del duro golpe del partido anterior para seguir vivo en el torneo de la Copa Colombia. El duelo se jugará desde las 19:45 horas en el estadio Armenia.
Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 3 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de agosto, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y el marcador favoreció a At. Nacional con un marcador de 4-0.
Los resultados de Quindío en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1A: Quindío 2 vs Boyacá Chicó 1 (29 de mayo)
- Fase 1A: Boca Juniors 2 vs Quindío 0 (3 de junio)
- Fase 1A: Quindío 2 vs Bucaramanga 2 (6 de junio)
- Fase 1A: Deportivo Cali 0 vs Quindío 2 (9 de junio)
- Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
- Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
- Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
Horario Quindío y At. Nacional, según país
- Argentina: 21:45 horas
- Colombia y Perú: 19:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:45 horas