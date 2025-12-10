Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

At. Nacional vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

Toda la previa del duelo entre At. Nacional e Independiente Medellín. El partido se jugará en el estadio Atanasio Girardot el sábado 13 de diciembre a las 17:00 horas.

10 de diciembre de 2025, 1:03 p. m.
El Verde y el Poderoso de la Montaña juegan por la final de la Copa Colombia el sábado 13 de diciembre. El partido será desde las 17:00 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de noviembre, en Semifinal del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Independiente Medellín.

El Verde y el Poderoso de la Montaña llegan a este encuentro en busca del marcador que les de el triunfo y les permita gritar campeones en el juego final, que será el miércoles 17 de diciembre.

Próximo partido de At. Nacional en Colombia - Copa Colombia 2025

  • Final: vs Independiente Medellín: 17 de diciembre - 19:30 horas

Próximo partido de Independiente Medellín en Colombia - Copa Colombia 2025

  • Final: vs At. Nacional: 17 de diciembre - 19:30 horas

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
  • Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)
  • Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)
  • Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)
  • Semifinales: América de Cali 2 vs At. Nacional 2 (16 de noviembre)

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)
  • Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)
  • Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)
  • Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)
  • Cuartos de final: Independiente Medellín 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)
  • Cuartos de final: Santa Fe 0 vs Independiente Medellín 3 (1 de octubre)
  • Semifinales: Envigado 0 vs Independiente Medellín 1 (3 de noviembre)
  • Semifinales: Independiente Medellín 1 vs Envigado 1 (10 de noviembre)

Horario At. Nacional e Independiente Medellín, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

