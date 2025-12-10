At. Nacional vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la final de la Copa Colombia

El Verde y el Poderoso de la Montaña juegan por la final de la Copa Colombia el sábado 13 de diciembre. El partido será desde las 17:00 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 3 triunfos para el visitante y 2 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de noviembre, en Semifinal del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Independiente Medellín.

El Verde y el Poderoso de la Montaña llegan a este encuentro en busca del marcador que les de el triunfo y les permita gritar campeones en el juego final, que será el miércoles 17 de diciembre.

Próximo partido de At. Nacional en Colombia - Copa Colombia 2025

Final: vs Independiente Medellín: 17 de diciembre - 19:30 horas

Próximo partido de Independiente Medellín en Colombia - Copa Colombia 2025

Final: vs At. Nacional: 17 de diciembre - 19:30 horas

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)

Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)

Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)

Semifinales: At. Nacional 4 vs América de Cali 1 (2 de noviembre)

Semifinales: América de Cali 2 vs At. Nacional 2 (16 de noviembre)

Los resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: Independiente Medellín 1 vs Jaguares 1 (31 de julio)

Fase 1B: Jaguares 0 vs Independiente Medellín 1 (7 de agosto)

Octavos de final: Fortaleza FC 0 vs Independiente Medellín 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Independiente Medellín 2 vs Fortaleza FC 1 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Independiente Medellín 1 vs Santa Fe 2 (24 de septiembre)

Cuartos de final: Santa Fe 0 vs Independiente Medellín 3 (1 de octubre)

Semifinales: Envigado 0 vs Independiente Medellín 1 (3 de noviembre)

Semifinales: Independiente Medellín 1 vs Envigado 1 (10 de noviembre)

Horario At. Nacional e Independiente Medellín, según país