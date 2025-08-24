Suscribirse

Fútbol - Colombia - Copa Colombia

At. Nacional vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Colombia

Palpitamos la previa del choque entre At. Nacional y Quindío. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

24 de agosto de 2025, 12:47 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El Verde y Quindío disputarán el próximo miércoles 27 de agosto el primer partido de la serie de la llave 7. El duelo de la Copa Colombia será a las 20:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En el registro de enfrentamientos entre ambos, el dominio del anfitrión es total: se ha quedado con la victoria en los 2 cotejos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de septiembre, en Tercera Fase del torneo Copa Postobon 2013, y fue At. Nacional quien ganó 1 a 0.

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
  • Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Los resultados de Quindío en partidos de la Copa Colombia

  • Fase 1A: Quindío 2 vs Boyacá Chicó 1 (29 de mayo)
  • Fase 1A: Boca Juniors 2 vs Quindío 0 (3 de junio)
  • Fase 1A: Quindío 2 vs Bucaramanga 2 (6 de junio)
  • Fase 1A: Deportivo Cali 0 vs Quindío 2 (9 de junio)

Horario At. Nacional y Quindío, según país

  • Argentina: 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:30 horas

