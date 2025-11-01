At. Nacional y América de Cali se verán las caras en el clásico Popular

El partido entre El Verde y los Diablos Rojos, por la semifinal 2 de la Copa Colombia, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 18:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.

En los últimos 4 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de diciembre, en Final del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y firmaron un empate en 0.

El Verde y los Diablos Rojos vivirán el primer enfrentamiento de una de las semifinales de la competencia. El jueves 13 de noviembre a las 22:00 en Olímpico Pascual Guerrero será el partido de vuelta.

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia

Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)

Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)

Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)

Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)

Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)

Los resultados de América de Cali en partidos > de la Copa Colombia

Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)

Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)

Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)

Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)

Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)

Cuartos de final: América de Cali 0 vs Junior 1 (8-7 en penales a favor de América de Cali) (15 de octubre)

