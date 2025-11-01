Fútbol - Colombia - Copa Colombia
At. Nacional y América de Cali se verán las caras en el clásico Popular
En la previa de At. Nacional vs América de Cali, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 18:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El partido entre El Verde y los Diablos Rojos, por la semifinal 2 de la Copa Colombia, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 18:30 horas en el estadio Atanasio Girardot.
En los últimos 4 choques hubo 3 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de diciembre, en Final del torneo Colombia - Copa Betplay 2024, y firmaron un empate en 0.
El Verde y los Diablos Rojos vivirán el primer enfrentamiento de una de las semifinales de la competencia. El jueves 13 de noviembre a las 22:00 en Olímpico Pascual Guerrero será el partido de vuelta.
Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Colombia
- Fase 1B: At. Nacional 1 vs Cúcuta 0 (29 de julio)
- Fase 1B: Cúcuta 0 vs At. Nacional 3 (5 de agosto)
- Octavos de final: At. Nacional 4 vs Quindío 0 (27 de agosto)
- Octavos de final: Quindío 2 vs At. Nacional 2 (3 de septiembre)
- Cuartos de final: Once Caldas 0 vs At. Nacional 1 (9 de octubre)
- Cuartos de final: At. Nacional 2 vs Once Caldas 0 (22 de octubre)
Los resultados de América de Cali en partidos > de la Copa Colombia
- Fase 1B: América de Cali 5 vs Tigres 0 (29 de julio)
- Fase 1B: Tigres 0 vs América de Cali 1 (6 de agosto)
- Octavos de final: Bucaramanga 1 vs América de Cali 0 (27 de agosto)
- Octavos de final: América de Cali 2 vs Bucaramanga 0 (3 de septiembre)
- Cuartos de final: Junior 1 vs América de Cali 2 (2 de octubre)
- Cuartos de final: América de Cali 0 vs Junior 1 (8-7 en penales a favor de América de Cali) (15 de octubre)
Horario At. Nacional y América de Cali, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
- Colombia y Perú: 18:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
- Venezuela: 19:30 horas