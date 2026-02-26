Atalanta quiere seguir su racha positiva ante Sassuolo

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A se jugará el próximo domingo 1 de marzo a las 09:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Atalanta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo derrotó por 3 a 0 a Hellas Verona en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 7 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Napoli. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo resultó vencedor por 0 a 3.

El local está en el noveno puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 9 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Matteo Marchetti.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 64 26 21 1 4 41 2 Milan 54 26 15 9 2 21 3 Napoli 50 26 15 5 6 12 7 Atalanta 45 26 12 9 5 14 9 Sassuolo 35 26 10 5 11 -3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Atalanta, según país