Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta quiere seguir su racha positiva ante Sassuolo

Te contamos la previa del duelo Sassuolo vs Atalanta, que se enfrentarán en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore el próximo domingo 1 de marzo a las 09:00 horas. Matteo Marchetti será el árbitro del partido.

26 de febrero de 2026, 10:09 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la Serie A se jugará el próximo domingo 1 de marzo a las 09:00 horas.

Así llegan Sassuolo y Atalanta

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo derrotó por 3 a 0 a Hellas Verona en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 7 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Napoli. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 empate. Pudo marcar 10 goles y ha recibido 2.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 2 triunfos y el visitante se quedó con 3 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Sassuolo resultó vencedor por 0 a 3.

El local está en el noveno puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (12 PG - 9 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Matteo Marchetti.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6426211441
2Milan5426159221
3Napoli5026155612
7Atalanta4526129514
9Sassuolo352610511-3

Próximos partidos de Sassuolo en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 28: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

