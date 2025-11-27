Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Fiorentina, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 30 de noviembre desde las 12:00 horas. El árbitro será Matteo Marcenaro.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

27 de noviembre de 2025, 1:52 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Fiorentina, en el marco de la fecha 13 de la Serie A, el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 12:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Fiorentina

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sufrió un duro golpe al caer 1 a 3 en la ultima jornada ante Napoli. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Juventus. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 2, con 5 goles a sus rivales y han vencido su valla 9 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Fiorentina con un marcador de 1-0.

El local se ubica en el décimo tercer puesto con 13 puntos (2 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 6 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (6 PE - 6 PP).

Matteo Marcenaro será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Roma27129039
2Milan25127419
3Napoli25128138
13Atalanta13122730
19Fiorentina612066-9

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 18: vs Roma: 3 de enero - 14:45 horas

Próximos partidos de Fiorentina en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 14: vs Sassuolo: 6 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 15: vs Hellas Verona: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Udinese: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 06:30 horas
  • Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 09:00 horas

Horario Atalanta y Fiorentina, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tras la tragedia en el Cantón Norte se conocen detalles del perfil profesional del capitán y la subteniente fallecidos

2. Venezuela cumple su promesa: “Quédense con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”

3. American Airlines se pronunció sobre polémica con ‘El Puma’; respondió a versiones del cantante: “Prioridad a la seguridad”

4. ¿Citan a Luis Díaz? Así tituló la prensa alemana la dura caída del Bayern Múnich en Champions League

5. Horóscopo de este jueves 27 de noviembre, según Nana Calistar; estas son las oportunidades para los 12 signos

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.