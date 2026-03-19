Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Hellas Verona, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 22 de marzo desde las 09:00 horas. El árbitro será Giovanni Ayroldi.

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19 de marzo de 2026, 10:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Hellas Verona, en el marco de la fecha 30 de la Serie A, el próximo domingo 22 de marzo a partir de las 09:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Hellas Verona

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Inter. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 6 goles en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona viene de perder contra Genoa por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 10.

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La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de diciembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el marcador favoreció a Hellas Verona con un marcador de 3-1.

El local se ubica en el séptimo puesto con 47 puntos (12 PG - 11 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 18 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (3 PG - 9 PE - 17 PP).

Giovanni Ayroldi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter6829222542
2Milan6029179323
3Napoli5929185615
7Atalanta47291211613
20Hellas Verona18293917-29

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Lecce: 4 de abril - 08:00 horas
  • Fecha 32: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 31: vs Fiorentina: 4 de abril - 11:00 horas
  • Fecha 32: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Hellas Verona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas