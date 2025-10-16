Fútbol - Italia - Serie A
Atalanta vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Serie A
La previa del choque de Atalanta ante Lazio, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 19 de octubre desde las 11:00 horas. El árbitro será Giuseppe Collu.
Atalanta recibirá a Lazio, en el marco de la fecha 7 de la Serie A, el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 11:00 horas, en el Gewiss Stadium.
Así llegan Atalanta y Lazio
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A
Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Como 1907. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 empates. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 10 tantos en el rival.
Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A
Lazio obtuvo un punto gracias a un empate en 3 frente a Torino. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 6 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el marcador favoreció a Lazio con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el sexto puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (2 PG - 1 PE - 3 PP).
Giuseppe Collu será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Napoli
|15
|6
|5
|0
|1
|6
|2
|Roma
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|3
|Milan
|13
|6
|4
|1
|1
|6
|6
|Atalanta
|10
|6
|2
|4
|0
|6
|13
|Lazio
|7
|6
|2
|1
|3
|3
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 13:45 horas
- Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 09:00 horas
- Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 06:30 horas
- Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 14:45 horas
Próximos partidos de Lazio en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 8: vs Juventus: 26 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 9: vs Pisa: 30 de octubre - 14:45 horas
- Fecha 10: vs Cagliari: 3 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 11: vs Inter: 9 de noviembre - 14:45 horas
- Fecha 12: vs Lecce: 23 de noviembre - 12:00 horas
Horario Atalanta y Lazio, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela: 12:00 horas