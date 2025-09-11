Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Lecce, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 14 de septiembre desde las 08:00 horas. El árbitro será Gianluca Manganiello.

DataFactory .

11 de septiembre de 2025, 2:47 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Atalanta recibirá a Lecce, en el marco de la fecha 3 de la Serie A, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el Gewiss Stadium.

Así llegan Atalanta y Lecce

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta sacó un empate por 1 en su visita a Parma.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce viene de perder contra Milan por 0 a 2.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 1.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 2 puntos (2 PE), mientras que el visitante tiene 1 unidad y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (1 PE - 1 PP).

Gianluca Manganiello será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Juventus622003
2Napoli622003
3Cremonese622002
11Atalanta220200
17Lecce12011-2

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Torino: 21 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 5: vs Juventus: 27 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Como 1907: 4 de octubre - 13:45 horas
  • Fecha 7: vs Lazio: 19 de octubre - 11:00 horas
  • Fecha 8: vs Cremonese: 25 de octubre - 13:45 horas

Próximos partidos de Lecce en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 4: vs Cagliari: 19 de septiembre - 13:45 horas
  • Fecha 5: vs Bologna: 28 de septiembre - 11:00 horas
  • Fecha 6: vs Parma: 4 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 7: vs Sassuolo: 18 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 8: vs Udinese: 25 de octubre - 08:00 horas

Horario Atalanta y Lecce, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Decomisan arsenal de explosivos en Arauca: Segunda Marquetalia iba a atacar a la fuerza pública

2. Jennifer Pedraza destapa nueva prueba contra Juliana Guerrero y la deja en evidencia: “Más falso que moneda de cuero”

3. Daniel Quintero presentó la segunda propuesta de su campaña presidencial

4. Publican desgarrador audio de los equipos policiales de respuesta al atentado que acabó con la vida de Charlie Kirk

5. Nicolás Maduro se pronunció sobre la goleada de Colombia contra Venezuela: dio primera orden

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.