Fútbol - Italia - Serie A
Atalanta vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A
La previa del choque de Atalanta ante Pisa, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 24 de agosto desde las 13:45 horas. El árbitro será Alberto Arena.
En la primera jornada de la Serie A, el duelo entre Atalanta y Pisa se jugará el próximo domingo 24 de agosto, desde las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.
Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Parma: 30 de agosto - 11:30 horas
- Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 2: vs Roma: 30 de agosto - 13:45 horas
- Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 08:00 horas
- Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Horario Atalanta y Pisa, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas