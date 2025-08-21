Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Atalanta vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Serie A

La previa del choque de Atalanta ante Pisa, a disputarse en el Gewiss Stadium el domingo 24 de agosto desde las 13:45 horas. El árbitro será Alberto Arena.

21 de agosto de 2025, 3:29 p. m.
En la primera jornada de la Serie A, el duelo entre Atalanta y Pisa se jugará el próximo domingo 24 de agosto, desde las 13:45 horas, en el Gewiss Stadium.

Alberto Arena será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Parma: 30 de agosto - 11:30 horas
  • Fecha 3: vs Lecce: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 2: vs Roma: 30 de agosto - 13:45 horas
  • Fecha 3: vs Udinese: 14 de septiembre - 08:00 horas
  • Fecha 4: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Horario Atalanta y Pisa, según país

  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

