Athletic Bilbao vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 27 de la Liga se jugará el próximo sábado 7 de marzo a las 15:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Barcelona
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Rayo Vallecano, tras igualar 1-1. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y 1 terminó igualado. Acumuló una cifra de 6 goles en contra y marcó 10 en el arco rival.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega con envión anímico tras vencer por 4 a 1 a Villarreal. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 14 goles y ha recibido 4.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 4 a 0.
El local está en el noveno puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 64 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (21 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|64
|26
|21
|1
|4
|45
|2
|Real Madrid
|60
|26
|19
|3
|4
|32
|3
|Atlético de Madrid
|51
|26
|15
|6
|5
|20
|4
|Villarreal
|51
|26
|16
|3
|7
|17
|9
|Athletic Bilbao
|35
|26
|10
|5
|11
|-6
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Girona: 14 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 12:30 horas
- Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 28: vs Sevilla: 15 de marzo - 10:15 horas
- Fecha 29: vs Rayo Vallecano: 22 de marzo - 08:00 horas
- Fecha 30: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas