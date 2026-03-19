Athletic Bilbao vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 12:30 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Betis

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Girona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 5 Betis 44 28 11 11 6 8 10 Athletic Bilbao 35 28 10 5 13 -10

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Getafe: 5 de abril - 07:00 horas

Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Espanyol: 5 de abril - 14:00 horas

Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Betis, según país