Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Betis, que se enfrentarán en la Catedral el próximo domingo 22 de marzo a las 12:30 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de marzo de 2026, 11:42 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 12:30 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Betis

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Girona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.

Fútbol

Celta vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Barcelona vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Fútbol

Roma vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Bologna vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Como 1907 vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Fútbol

Atalanta vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Serie A

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 1 a 2.

El local está en el décimo puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7028231449
2Real Madrid6628213436
3Atlético de Madrid5728176522
5Betis4428111168
10Athletic Bilbao352810513-10

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Getafe: 5 de abril - 07:00 horas
  • Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Espanyol: 5 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Betis, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas