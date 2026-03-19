Athletic Bilbao vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 29 de la Liga se jugará el próximo domingo 22 de marzo a las 12:30 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Betis
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 0 a 3 finalizó su partido frente a Girona. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Ha convertido 6 goles y ha recibido 7 en contra.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 1. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 31 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 1 a 2.
El local está en el décimo puesto con 35 puntos (10 PG - 5 PE - 13 PP), mientras que el visitante llegó a 44 unidades y se coloca en el quinto lugar en el torneo (11 PG - 11 PE - 6 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|5
|Betis
|44
|28
|11
|11
|6
|8
|10
|Athletic Bilbao
|35
|28
|10
|5
|13
|-10
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Getafe: 5 de abril - 07:00 horas
- Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Espanyol: 5 de abril - 14:00 horas
- Fecha 31: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Betis, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas