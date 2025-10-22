Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Athletic Bilbao vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Getafe, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo sábado 25 de octubre a las 11:30 horas.

22 de octubre de 2025, 3:29 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga se jugará el próximo sábado 25 de octubre a las 11:30 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Getafe

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Martínez Valero.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Elche, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de caer en su estadio ante Real Madrid por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el octavo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El próximo juego de Athletic Bilbao será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el derbi vasco frente a Real Sociedad. El duelo se disputará el 1 de noviembre, desde las 12:30 horas, en el estadio Reale Arena.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid24980111
2Barcelona22971114
3Villarreal1795226
8Athletic Bilbao1494230
12Getafe119324-3

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre - 08:00 horas
  • Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 10:15 horas
  • Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Getafe, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

Noticias Destacadas

