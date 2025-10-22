Athletic Bilbao vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Liga

El duelo correspondiente a la fecha 10 de la Liga se jugará el próximo sábado 25 de octubre a las 11:30 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Getafe

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Martínez Valero.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Elche, tras igualar 0-0. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de caer en su estadio ante Real Madrid por 0 a 1. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 8 tantos.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 0 a 2.

El local está en el octavo puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 11 unidades y se coloca en el décimo segundo lugar en el torneo (3 PG - 2 PE - 4 PP).

El próximo juego de Athletic Bilbao será uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de este equipo: el derbi vasco frente a Real Sociedad. El duelo se disputará el 1 de noviembre, desde las 12:30 horas, en el estadio Reale Arena.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 24 9 8 0 1 11 2 Barcelona 22 9 7 1 1 14 3 Villarreal 17 9 5 2 2 6 8 Athletic Bilbao 14 9 4 2 3 0 12 Getafe 11 9 3 2 4 -3

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 11: vs Real Sociedad: 1 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 12: vs Real Oviedo: 9 de noviembre - 08:00 horas

Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 10:15 horas

Fecha 14: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 11: vs Girona: 31 de octubre - 15:00 horas

Fecha 12: vs Mallorca: 9 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Atlético de Madrid: 23 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 14: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Getafe, según país