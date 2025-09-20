Suscribirse

Athletic Bilbao vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Girona, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo martes 23 de septiembre a las 12:00 horas.

20 de septiembre de 2025, 3:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 6 de la Liga se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 12:00 horas.

Así llegan Athletic Bilbao y Girona

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio San Mamés.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao consiguió sólo un punto en su último partido frente a Valencia, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona viene de caer en su estadio ante Levante por 0 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 2 goles en el arco rival y le han encajado 13 tantos.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Athletic Bilbao resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el sexto puesto con 9 puntos (3 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 1 unidad y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1244006
2Barcelona10431010
3Espanyol1043103
6Athletic Bilbao943012
20Girona14013-9

Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 6: vs Girona: 23 de septiembre - 12:00 horas
  • Fecha 7: vs Villarreal: 27 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Mallorca: 4 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Girona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Espanyol: 26 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Valencia: 4 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 9: vs Barcelona: 18 de octubre - 09:15 horas
  • Fecha 10: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Girona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

