Athletic Bilbao vs Mallorca: previa, horario y c�mo llegan para la fecha 8 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Athletic Bilbao y Mallorca, que se jugar� el s�bado 4 de octubre desde las 11:30 horas en el estadio la Catedral.

1 de octubre de 2025, 4:01 p. m.
Mallorca y Athletic Bilbao se enfrentar�n en el estadio la Catedral el pr�ximo s�bado 4 de octubre desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga.

As� llegan Athletic Bilbao y Mallorca

Despu�s de haber ganado su �ltimo partido del torneo, el equipo visitante buscar� mantener su moral en alta. En tanto que el anfitri�n de la jornada llega desmotivado tras haber ca�do derrotado en la fecha anterior.

�ltimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao viene de caer por 0 a 1 frente a Villarreal. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 �ltimas jornadas, con 6 goles en contra y con 3 en el arco contrario.

�ltimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca viene de un triunfo 1 a 0 frente a Alav�s. En los 4 recientes partidos jugados acumul� 1 empate y 3 derrotas. Sum� un total de 5 goles y le metieron 7 en su arco.

Mallorca no ha podido sumar un solo punto como visitante en este torneo y siempre fue vencido por sus rivales.

Un repaso por el historial de los �ltimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que gan� 1 vez, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El �ltimo mano a mano en este certamen fue el 9 de marzo, en el torneo Espa�a - LALIGA 2024 - 2025, y sellaron un empate en 1.

El due�o de casa se encuentra en el d�cimo puesto y tiene 10 puntos (3 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita sum� 5 unidades y est� en el d�cimo noveno lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 4 PP).

N� EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona19761016
2Real Madrid1876018
3Villarreal1675118
10Athletic Bilbao107313-1
19Mallorca57124-5

Pr�ximos partidos de Athletic Bilbao en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Elche: 19 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Getafe: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 11: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Pr�ximos partidos de Mallorca en Espa�a - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 9: vs Sevilla: 18 de octubre - 07:00 horas
  • Fecha 10: vs Levante: 26 de octubre - 08:00 horas
  • Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Athletic Bilbao y Mallorca, seg�n pa�s

  • Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas
  • Colombia y Per�: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, M�xico (M�xico) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela: 12:30 horas

