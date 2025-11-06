Fútbol - España - Primera División
Athletic Bilbao vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga
Te contamos la previa del duelo Athletic Bilbao vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio la Catedral el próximo domingo 9 de noviembre a las 08:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 12 de la Liga se jugará el próximo domingo 9 de noviembre a las 08:00 horas.
Así llegan Athletic Bilbao y Real Oviedo
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga
Athletic Bilbao no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Real Sociedad. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 4 goles y ha recibido 6.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Osasuna. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 5 goles y ha recibido 8 en contra.
El local está en el décimo primer puesto con 14 puntos (4 PG - 2 PE - 5 PP), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el décimo noveno lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|16
|2
|Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|15
|3
|Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|12
|11
|Athletic Bilbao
|14
|11
|4
|2
|5
|-2
|19
|Real Oviedo
|8
|11
|2
|2
|7
|-12
Próximos partidos de Athletic Bilbao en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 13: vs Barcelona: 22 de noviembre - 10:15 horas
- Fecha 14: vs Levante: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 19: vs Real Madrid: 3 de diciembre - 13:00 horas
- Fecha 15: vs Atlético de Madrid: 6 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 08:00 horas
- Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 17: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Athletic Bilbao y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas