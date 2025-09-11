Suscribirse

Atlético de Madrid recibirá a Villarreal por la fecha 4

Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Villarreal, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas.

11 de septiembre de 2025, 3:43 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga se jugará el próximo sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Villarreal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid consiguió sólo un punto en su último partido frente a Alavés, tras igualar 1-1. En las 2 jornadas anteriores, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 4 goles en contra y marcó 3 en el arco rival.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Celta..

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 2 oportunidades y terminaron igualados 3 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 25 de enero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el décimo séptimo puesto con 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 7 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (2 PG - 1 PE).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid933005
2Athletic Bilbao933003
3Villarreal732107
4Barcelona732104
17Atlético de Madrid23021-1

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Mallorca: 21 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 6: vs Rayo Vallecano: 24 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 5: vs Osasuna: 20 de septiembre - 11:30 horas
  • Fecha 6: vs Sevilla: 23 de septiembre - 14:30 horas
  • Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 27 de septiembre - 14:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Madrid: 4 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Villarreal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela: 15:00 horas

