Atlético de Madrid vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

Elche y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 23 de agosto desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Elche

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de caer por 1 a 2 frente a Espanyol.

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche igualó 1-1 ante Betis en la jornada anterior..

En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 4 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 14 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y Elche se llevó la victoria por 1 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto sin puntos hasta el momento (1 PP), mientras que la visita sumó 1 unidad y está en el noveno lugar en el torneo (1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 3 1 1 0 0 3 2 Rayo Vallecano 3 1 1 0 0 2 3 Villarreal 3 1 1 0 0 2 9 Elche 1 1 0 1 0 0 15 Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 -1

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 3: vs Alavés: 30 de agosto - 10:00 horas

Fecha 4: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Elche en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 3: vs Levante: 29 de agosto - 12:30 horas

Fecha 4: vs Sevilla: 12 de septiembre - 14:00 horas

Fecha 5: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Elche, según país