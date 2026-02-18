Fútbol - España - Primera División

Atlético de Madrid vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

La previa del choque de Atlético de Madrid ante Espanyol, a disputarse en el Metropolitano el sábado 21 de febrero desde las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

18 de febrero de 2026, 10:41 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atlético de Madrid recibirá a Espanyol, en el marco de la fecha 25 de la Liga, el próximo sábado 21 de febrero a partir de las 15:00 horas, en el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Espanyol

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sufrió un duro golpe al caer 0 a 3 en la ultima jornada ante Rayo Vallecano. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 4 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol obtuvo un punto gracias a un empate en 2 frente a Celta..

Fútbol

Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Real Cartagena vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Fútbol

Betis vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Osasuna vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Fútbol

Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 1 vez). Empataron otros 4. Jugaron por última vez en esta competencia el 17 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Espanyol con un marcador de 2-1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en sexto lugar de la tabla (10 PG - 5 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4523143618
4Atlético de Madrid4524136517
6Espanyol35241059-4

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Real Oviedo: 28 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: 7 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Espanyol en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 27: vs Real Oviedo: 9 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Espanyol, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Barranquilla FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Real Cartagena vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Betis vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Osasuna vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Real Sociedad vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Juventus vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Lecce vs Inter: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Cagliari vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Serie A

Manchester City vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Premier League

Noticias Destacadas