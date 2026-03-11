Atlético de Madrid vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo sábado 14 de marzo desde las 10:15 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Getafe

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 3-2 a Real Sociedad. Después de caer en 2 oportunidades y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 8 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de un triunfo 2 a 0 frente a Betis. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 3 triunfos y 1 derrota. Sumó un total de 7 goles y le metieron 2 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 54 puntos (16 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (10 PG - 5 PE - 12 PP).

El enfrentamiento más esperado por Atlético de Madrid será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Madrid con Real Madrid. El encuentro se disputará el 22 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu y comenzará a las 15:00 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 4 Villarreal 54 27 17 3 7 18 9 Getafe 35 27 10 5 12 -6

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Getafe en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 29: vs Espanyol: 21 de marzo - 10:15 horas

Fecha 30: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

