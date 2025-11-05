Suscribirse

Atlético de Madrid vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Levante, que se jugará el sábado 8 de noviembre desde las 12:30 horas en el estadio el Metropolitano.

5 de noviembre de 2025, 3:38 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Levante y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 8 de noviembre desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Levante

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 3-0 a Sevilla. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 3 goles y ha podido vencer el arco rival 12 veces.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante perdió ante Celta por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 7.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 16 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y Levante se llevó la victoria por 0 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el cuarto puesto y tiene 22 puntos (6 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 9 unidades y está en el décimo sexto lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3011100116
2Barcelona251181215
3Villarreal231172212
4Atlético de Madrid221164111
16Levante911236-5

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Getafe: 23 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Real Oviedo: 29 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 13: vs Valencia: 21 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 14: vs Athletic Bilbao: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 15: vs Osasuna: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 17: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Levante, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

