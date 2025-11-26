Suscribirse

Fútbol - España - Primera División

Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga

Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

26 de noviembre de 2025, 1:42 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.

El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid3213102116
2Barcelona3113101221
3Villarreal291392215
4Atlético de Madrid281384114
20Real Oviedo913238-13

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 08:00 horas
  • Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Procuraduría suspendería al general Juan Miguel Huertas y al director del DNI, Wilmar Mejía, por caso Calarcá

2. Toman acciones en contra de la copropietaria de Miss Universo por presunto fraude; Tailandia emitió orden de arresto

3. El instante en el que colombiano fue noqueado en Champions League: video causó angustia

4. Se volvió costumbre: otro equipo bogotano anuncia su cambio de nombre para 2026

5. Fiscalía y víctimas tienen fecha límite para presentar recurso de casación contra fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.