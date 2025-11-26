Fútbol - España - Primera División
Atlético de Madrid vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Liga
Te contamos la previa del duelo Atlético de Madrid vs Real Oviedo, que se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas.
El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga se jugará el próximo sábado 29 de noviembre a las 15:00 horas.
Así llegan Atlético de Madrid y Real Oviedo
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga
Atlético de Madrid derrotó por 1 a 0 a Getafe en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 1.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 0 a 0 con Rayo Vallecano. En los últimos partidos que disputó obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Ha convertido 3 goles y ha recibido 6 en contra.
El local está en el cuarto puesto con 28 puntos (8 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Real Madrid
|32
|13
|10
|2
|1
|16
|2
|Barcelona
|31
|13
|10
|1
|2
|21
|3
|Villarreal
|29
|13
|9
|2
|2
|15
|4
|Atlético de Madrid
|28
|13
|8
|4
|1
|14
|20
|Real Oviedo
|9
|13
|2
|3
|8
|-13
Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 19: vs Barcelona: 2 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Athletic Bilbao: 6 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Valencia: 13 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 17: vs Girona: 21 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 18: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 15: vs Mallorca: 5 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Sevilla: 14 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 17: vs Celta: 20 de diciembre - 08:00 horas
- Fecha 18: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas