Atlético de Madrid vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la Liga

Real Sociedad y Atlético de Madrid se enfrentarán en el Metropolitano el próximo sábado 7 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Real Sociedad

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid venció por 1-0 a Real Oviedo. Después de caer en 2 oportunidades, empatar 1 cotejo y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 6 goles y ha podido vencer el arco rival 5 veces.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de un triunfo 1 a 0 frente a Mallorca. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 9 goles y le metieron 9 en su arco.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 3 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el tercer puesto y tiene 51 puntos (15 PG - 6 PE - 5 PP), mientras que la visita sumó 35 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (9 PG - 8 PE - 9 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 4 Villarreal 51 26 16 3 7 17 8 Real Sociedad 35 26 9 8 9 0

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Getafe: 14 de marzo - 10:15 horas

Fecha 29: vs Real Madrid: 22 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 15:00 horas

Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 15:00 horas

Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Real Sociedad, según país