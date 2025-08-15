Atlético FC se enfrentará ante Real Cundinamarca por la fecha 6

A partir de las 15:00 horas el próximo martes 19 de agosto, Real Cundinamarca visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Real Cundinamarca

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC llega con resultado de empate, 3-3, ante Huila. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Real Cundinamarca y Cúcuta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se impuso por 5 a 2.

El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 2 PP).

Ariel Quintana Hernández es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 12 5 4 0 1 5 2 Cúcuta 9 5 2 3 0 4 3 Tigres 8 5 2 2 1 3 10 Real Cundinamarca 5 5 1 2 2 0 12 Atlético FC 5 5 1 2 2 -2

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Quindío: 23 de agosto - 16:00 horas

Fecha 8: vs Orsomarso: 30 de agosto - 15:30 horas

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 7: vs Boca Juniors: 22 de agosto - 15:00 horas

Fecha 8: vs Leones FC: 30 de agosto - 15:00 horas

Fecha 9: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético FC y Real Cundinamarca, según país