Fútbol - Colombia - Segunda División
Atlético FC se enfrentará ante Real Cundinamarca por la fecha 6
Real Cundinamarca se mide ante Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el martes 19 de agosto a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Ariel Quintana Hernández.
A partir de las 15:00 horas el próximo martes 19 de agosto, Real Cundinamarca visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 6 de la Primera B.
Así llegan Atlético FC y Real Cundinamarca
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC llega con resultado de empate, 3-3, ante Huila. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Primera B
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Real Cundinamarca y Cúcuta, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 1 ganado para el local y 4 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Real Cundinamarca se impuso por 5 a 2.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 5 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (1 PG - 2 PE - 2 PP).
Ariel Quintana Hernández es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|12
|5
|4
|0
|1
|5
|2
|Cúcuta
|9
|5
|2
|3
|0
|4
|3
|Tigres
|8
|5
|2
|2
|1
|3
|10
|Real Cundinamarca
|5
|5
|1
|2
|2
|0
|12
|Atlético FC
|5
|5
|1
|2
|2
|-2
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Quindío: 23 de agosto - 16:00 horas
- Fecha 8: vs Orsomarso: 30 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Cundinamarca en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 7: vs Boca Juniors: 22 de agosto - 15:00 horas
- Fecha 8: vs Leones FC: 30 de agosto - 15:00 horas
- Fecha 9: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Quindío: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético FC y Real Cundinamarca, según país
- Argentina: 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas