Atlético FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 13 de octubre, Boca Juniors visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Boca Juniors

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Real Cartagena. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 11 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors llega triunfante luego de ver caer a Bogotá FC con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 5 PP).

Juan Peña es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 13 11 0 2 13 2 Patriotas FC 26 13 8 2 3 6 3 Inter de Palmira 24 13 7 3 3 4 8 Boca Juniors 16 13 4 4 5 2 11 Atlético FC 15 13 4 3 6 -8

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Leones FC: 18 de octubre - 14:00 horas

Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 15: vs Barranquilla FC: 20 de octubre - 16:00 horas

Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético FC y Boca Juniors, según país