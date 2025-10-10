Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Boca Juniors se mide ante Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el lunes 13 de octubre a las 15:00 horas. El partido será supervisado por Juan Peña.

DataFactory .

10 de octubre de 2025, 4:23 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:00 horas el próximo lunes 13 de octubre, Boca Juniors visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Boca Juniors

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC recibió un duro golpe y cayó 0 a 4 ante su rival Real Cartagena. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido. Ha recibido 11 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors llega triunfante luego de ver caer a Bogotá FC con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y perdió 2. Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Atlético FC se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 15 puntos (4 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 16 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (4 PG - 4 PE - 5 PP).

Juan Peña es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3313110213
2Patriotas FC26138236
3Inter de Palmira24137334
8Boca Juniors16134452
11Atlético FC1513436-8

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Leones FC: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 16: vs Patriotas FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Boca Juniors en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 15: vs Barranquilla FC: 20 de octubre - 16:00 horas
  • Fecha 16: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético FC y Boca Juniors, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas

