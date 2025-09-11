Fútbol - Colombia - Segunda División
Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B
Inter de Palmira se mide ante Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el domingo 14 de septiembre a las 15:30 horas.
A partir de las 15:30 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Inter de Palmira visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.
Así llegan Atlético FC y Inter de Palmira
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B
Atlético FC ganó el encuentro previo ante Boca Juniors por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 9 goles a favor.
Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Inter de Palmira y Orsomarso, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se impuso por 1 a 0.
El local se ubica en el décimo primer puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|24
|9
|8
|0
|1
|10
|2
|Real Cartagena
|16
|9
|4
|4
|1
|10
|3
|Cúcuta
|16
|9
|4
|4
|1
|5
|4
|Inter de Palmira
|15
|9
|4
|3
|2
|2
|11
|Atlético FC
|11
|9
|3
|2
|4
|-2
Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Real Santander: 22 de septiembre - 15:00 horas
- Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 11: vs Huila: 22 de septiembre - 19:30 horas
- Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 14: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 15: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético FC e Inter de Palmira, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas