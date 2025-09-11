Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 10 de la Primera B

Inter de Palmira se mide ante Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el domingo 14 de septiembre a las 15:30 horas.

11 de septiembre de 2025, 5:49 p. m.
A partir de las 15:30 horas el próximo domingo 14 de septiembre, Inter de Palmira visita a Atlético FC en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Primera B.

Así llegan Atlético FC y Inter de Palmira

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC ganó el encuentro previo ante Boca Juniors por 2-1. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 9 veces y logró marcar 9 goles a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Inter de Palmira y Orsomarso, con un marcador 1-1. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 9 goles al rival y le han convertido 4 tantos en esos cotejos.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 7 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Inter de Palmira se impuso por 1 a 0.

El local se ubica en el décimo primer puesto con 11 puntos (3 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en cuarto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares24980110
2Real Cartagena16944110
3Cúcuta1694415
4Inter de Palmira1594322
11Atlético FC119324-2

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Real Santander: 22 de septiembre - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Leones FC: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 11: vs Huila: 22 de septiembre - 19:30 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético FC e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

