Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Primera B

Atlético FC y Orsomarso se enfrentan en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El duelo se jugará el sábado 30 de agosto desde las 15:30 horas.

27 de agosto de 2025, 3:27 p. m.
El juego entre Atlético FC y Orsomarso se disputará el próximo sábado 30 de agosto por la fecha 8 de la Primera B, a partir de las 15:30 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Orsomarso

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC busca levantarse de su derrota ante Quindío en el Centenario de Armenia. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 6 goles marcados y con 11 en su arco.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso cayó 0 a 1 ante Huila. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 5 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de marzo, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 5 puntos (1 PG - 2 PE - 4 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el sexto lugar en el campeonato (3 PG - 2 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares1876017
2Huila1474211
3Real Cartagena1273319
6Orsomarso1173221
14Atlético FC57124-4

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 8 de septiembre - 16:00 horas
  • Fecha 10: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 9: vs Inter de Palmira: 6 de septiembre - 17:00 horas
  • Fecha 10: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Real Cundinamarca: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético FC y Orsomarso, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

Noticias Destacadas

