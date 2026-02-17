Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Primera B

Todo lo que tienes que saber en la previa de Atlético FC vs Patriotas FC. El duelo, a disputarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el viernes 20 de febrero, comenzará a las 20:30 horas.

17 de febrero de 2026, 9:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Atlético FC recibe el próximo viernes 20 de febrero a Patriotas FC por la fecha 6 de la Primera B, a partir de las 20:30 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y Patriotas FC

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC cayó 1 a 4 ante Real Cartagena en el Jaime Morón León. Ha empatado 2 y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC llega a este encuentro con una derrota ante Bogotá FC por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y recibieron 6.

Atlético FC registra una mala racha como local: hace 2 partidos que no gana en su estadio en este torneo.

Los cotejos más recientes muestran un total de 3 victorias para el conjunto visitante. Los 2 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Patriotas FC fue el ganador por 1 a 3.

El local está en el décimo quinto puesto con 2 puntos (2 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 4 unidades y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Cartagena1354106
2Quindío1354106
3Inter de Palmira1254014
14Patriotas FC45113-3
15Atlético FC25023-6

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas
  • Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 12: vs Real Cundinamarca: 24 de marzo - 17:45 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas
  • Fecha 10: vs U. Magdalena: 16 de marzo - 18:15 horas
  • Fecha 11: vs Boca Juniors: 21 de marzo - 14:00 horas

Horario Atlético FC y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

